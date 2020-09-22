США работают над созданием коалиции против "Северного потока-2", – Помпео

В США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен, и работают над созданием коалиции, направленной против реализации этого проекта.

Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в интервью изданию Bild, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", – сказал Помпео.

По словам главы Госдепа, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине.

Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, по версии немецких врачей отравленного ядом из группы "Новичок".

На фоне ситуации с Навальным в Германии началась дискуссия о будущем проекта газопровода "Северный поток 2" – многие политики высказались за то, чтобы сделать его предметом санкций в отношении России в связи с делом об отравлении политика.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь настаивает на том, что действий на национальном уровне быть не должно, а в ЕС должен быть сформулирован единый ответ и единое решение о том, какими должны быть санкции и коснутся ли они проекта газопровода.