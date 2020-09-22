Нацбанк подготовил план введения временной администрации в кредитных союзах

Национальный банк Украины (НБУ) разработал проект Положения об особенностях применения меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации.

Как сообщает пресс-служба регулятора, проект документа призван - определить порядок и условия применения указанных мер воздействия к небанковским учреждениям, передает БизнесЦензор.

В НБУ напомнили, что такие полномочия он получил в соответствии с законом о "сплите", однако пока нет соответствующего регуляторного акта для полноценного применения этой меры воздействия.

Напомним, применение меры воздействия в виде отстранения руководства от управления финансовым учреждением и назначения временной администрации предполагается только в отношении страховщиков и кредитных союзов.

Представленным проектом Нацбанк планирует установить полномочия временной администрации и определить перечень ее функций.

Так, временного администратора в небанковское учреждение будет назначать Национальный банк, он будет готовить заключение о признаках неплатежеспособности и необходимости инициирования процедуры банкротства финучреждения.