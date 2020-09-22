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Банки вложили в облигации правительства с начала года 89 миллиардов

Банки вложили в облигации правительства с начала года 89 миллиардов

Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности банков с начала года увеличился на 88,6 млрд грн или на 26,5% – до 422,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В то же время объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов с начала года сократился на 31,75 млрд грн или на 27,4% – до 84 млрд грн.

Общий объем ОВГЗ в обращении с начала года увеличился на 48,1 млрд грн (+5,84%) – до 870,8 млрд грн.

Автор: 

банки (6980) держборг (1090) НБУ (9314) ОВДП (810) облігації (1469)


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