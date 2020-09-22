Банки вложили в облигации правительства с начала года 89 миллиардов
Объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности банков с начала года увеличился на 88,6 млрд грн или на 26,5% – до 422,9 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
В то же время объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов с начала года сократился на 31,75 млрд грн или на 27,4% – до 84 млрд грн.
Общий объем ОВГЗ в обращении с начала года увеличился на 48,1 млрд грн (+5,84%) – до 870,8 млрд грн.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль