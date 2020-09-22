"Роснефть" останавила экспорт базовых масел в Украину

ООО "РН-Смазочные материалы", профильное подразделение НК "Роснефть" прекращает отгрузку индустриальных масел И-20а, И-40а и И-50а в Украину.

Об этом говорится в письме компании своим контрагентам в рамках подготовки к проведению очередного тендера, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Не будут приниматься к рассмотрению оферты на поставку индустриальных масел (И-20а, И-40а, И-50а) производства "Башнефть-Новойл", АО "АНХК" и ПАО "ЯНОС" на Украину", – говорится в письме.

Масла И-20а, И-40а и И-50а в Украине преимущественно применяются как базовые.

Участники рынка масел ожидают, что на днях "Роснефть" внесет в список предприятий, продукция которых запрещена к поставке в Украину, и Новокуйбышевского завода масел и присадок.

"Мы уже получили уведомления, что ранее закупленная, но еще не отгруженная продукция также отгружена не будет", – сообщил руководитель крупного украинского производства смазочных материалов.

По его словам, ранее, ориентировочно с минувшего июня прекратили отгрузку в Украину базовых масел второй крупнейший российский производитель – "Лукойл".

По моторным маслам Украина является на 100% зависимой от импорта, ввозя базовые и товарные масла. Россия является крупнейшим источником базовых масел: в 2019 году на нее пришлось 90,5% импортных поставок (67 тыс. тонн), за восемь месяцев 2020 года – 85,7% (43 тыс. тонн).

После российского эмбарго единственным источником импорта базовых масел станут белорусские НПЗ, хотя их мощности производства недостаточно чтобы перекрыть российские поставки.

В 2014 году Россия ввела эмбарго на поставку в Украину широко спектра моторных масел и смазок, признав их товарами двойного назначения.