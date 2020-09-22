Минприроды предлагает в 4 раза увеличить продажу необработанной древесины на е-аукционах

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагает продавать на электронных аукционах 100% необработанной древесины, а не 25%, как это предусмотрено утвержденным в декабре 2019 года экспериментальным проектом правительства.

Об этом говорится в сообщении Минприроды, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в министерстве на финишной прямой - разработка проекта изменений к этому решению правительства. В частности, мы предлагаем продавать на "Прозорро.Продажи" не 25% необработанной древесины, а все 100%. Кроме того, в перечень площадок "Прозорро.Продажи" добавится ГП "ЛИАЦ" - площадка Гослесагентства", - сказано в сообщении.

При этом, ГП "Прозорро.Продажи" совместно с партнерами-электронными площадками уже ввело интерфейсы для ускорения и упрощения участия в них покупателей.

"Введение электронных аукционов не только диджитализирует процесс, но изменит рынок. Ведь до сих пор около 50% древесины продается по прямым контрактам. Мы понимаем, что так покупатели-деревообработчики пытаются обеспечить себя гарантиями того, что они будут иметь сырье для работы. Но и формирование цен, и сама база таких договоров должна быть публичной и прозрачной", - заявил первый замминистра окружающей среды Богдан Боруховский.

Кроме того, Боруховский в числе изменений в правительственное постановление отметил отмену регистрационного взноса, снижение размера комиссии на электронных аукционах до 0,5%, введение контрактов "заранее" (ежеквартальные для крупных участников рынка), также не будет ограничений величины опта.

"Таким образом, министерство хочет изменить парадигму в открытости рынка древесины. Правительственное постановление регулирует только часть рынка - необработанной древесины. Другие товарные позиции будут регламентироваться будущим законом о рынке древесины, который в процессе разработки. В частности, законопроект будет регулировать 100% рынка древесины", - отмечает Боруховский.

"Уже несколько недель моей жизни где-то поровну поделены между госбюджетом и необработанной древесиной. Но когда читаешь, что наши с коллегами из "Прозорро.Продажи" усилия по урегулированию рынка необработанной древесины становятся аргументом в споре между Украиной и ЕС, это, мягко говоря, вдохновляет", - написала операционный директор ГП "Прозорро.Продажи" Дарья Марчак в Facebook.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 19 декабря 2019 года постановлением №1178 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по проведению электронных аукционов по продаже отдельных партий необработанной древесины.

22-23 сентября этого года состоятся слушания Арбитражной группы в споре между Украиной и ЕС о запрете экспорта необработанной древесины (леса-кругляка). Это первый в истории спор в рамках Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.