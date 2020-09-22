Пассажиропоток в Украине с начала года упал на 41%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-августе 2020 года перевезли 1,662 млрд пассажиров, что на 40,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-августе 2020 года составил 32,4 млрд. пас. км, что на 54,7% меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-августе воспользовалось 45,9 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 56,5% меньше к январю-августу годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 709,7 млн пассажиров (-41%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 65,8% - до 3,1 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за восемь месяцев 2020 года трамваями воспользовалось 274,3 млн пассажиров (-32,6% к январю-августу 2019 года), метрополитеном – 252,4млн (-45,8%), троллейбусами – 376,5 млн (-39,1%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 63,3% и составила 200 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.