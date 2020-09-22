Нацбанк приостановил процесс отмены валютных ограничений из-за мирового кризиса
Национальный банк Украины вернется к вопросу отмены валютных ограничений с началом устойчивого возобновления экономики, отметило правление НБУ в ходе встречи с руководителями и членами Американской торговой палаты (AmCham).
Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, приостановка развития валютной либерализации является временной и обусловлена мировым кризисом.
В ходе встречи правление НБУ также подчеркнуло, что Украину в будущем ждет cashless, paperless і contactless economy, указав, что к системе BankID НБУ присоединилось уже 47 участников, в том числе 22 банка.
Кроме того, НБУ сообщил членам AmCham, что в ближайшее время планирует направить в Верховную Раду предложения к новому закону "О платежных услугах".
Правление НБУ также отметило свой курс на сохранении развития кредитования в перечне основных приоритетов, рассказав о планах по введению гибких регуляторных подходов к оценке банками инвестиционных проектов.
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