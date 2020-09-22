Кабмин сохранил планы по приватизации ОГХК в этом году

Правительство Украины подтвердило намерение продать в текущем году АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Соответствующий пункт содержится в его доработанном Плане приоритетных действий на 2020 год, утвержденном распоряжением №1133 от 9 сентября и опубликованном на правительственном сайте, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно плану, Фонду госимущества ставится задача провести эту единственную в этом году продажу объекта большой приватизации не позже декабря этого года.

Проект плана, выносившийся на обсуждение правительства 9 сентября, содержал более широкий список таких объектов, куда входили также ПАО "Одесский припортовый завод", единые имущественные комплексы ГП "Завод "Электротяжмаш" и "Угольная компания "Краснолиманская", а также ЧАО "Президент-отель".

В качестве обоснования для таких действий названы указы президента, принятые в сентябре и ноябре прошлого года.

План также предусматривает утверждение для 15 наибольших госкомпаний политики собственности, индивидуального план мер по корпоративному управлению, ключевых показателей деятельности набсовета. Речь идет о НАК "Нафтогаз Украины", госконцерне "Укроборонпром", НАЭК "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрзализныце", "Укрпоште", международном аэропорте "Борисполь".

В этом списке также Администрация морских портов Украины, НЭК "Укрэнерго", Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, "Аграрный фонд", полиграфкомбинат "Украина", "Украэрорух", ГАК "Автомобильные дороги Украины" и "Оператор ГТС Украины".

В плане также передача ФГИ для дальнейшей приватизации 21 объекта государственной собственности оборонно-промышленного комплекса, правительственное решение о которой намечено принять в сентябре.

Еще один пункт документа содержит задание в ноябре внести на рассмотрение правительства рекомендации о дальнейшем правовом статусе ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод".

Как сообщалось, с началом коронакризиса Верховная Рада в марте этого года приостановила большую приватизацию, однако в начале сентября несколько смягчила запрет, фактически разрешив подготовку, и запретив непосредственно аукционы по продаже крупных приватизационных объектов.

По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, ведется работа с депутатами, чтобы полностью вернуть большую приватизацию. Правительственный проект госбюджета на 2021 год предполагает рост поступлений от нее до 6 млрд грн с ожидаемых по итогам этого года 2-3 млрд грн, а ФГИ заявил о готовности увеличить эту сумму до 12 млрд грн.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината (ВГМК, Днепропетровская область) и Иршанского горно-обогатительного комбината (ИГОК, Житомирская область). В конце 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", а спустя два года – в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Ее сроки несколько раз откладывали, в последний раз – до лета в связи с коронакризисом и карантином. Готовит ОГХК к приватизации "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Согласно новой программе сотрудничества Украины с МВФ, ФГИ должен объявить аукцион по приватизации ОГХК до конца 2020 года.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко ранее заявлял, что о намерении принять участие в приватизации ОГХК заявили 16-18 компаний.

"Среди них два украинских холдинга, а остальные – это известные международные компании: японские, австралийские и другие, которые будут конкурировать между собой, получив информацию о компании, о запасах, о месторождениях", – сказал Сенниченко в апреле в интервью Интерфакс-Украина.