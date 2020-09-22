Вице-президент Еврокомиссии напомнил об условиях безвиза для Украины

Украина продолжает отвечать критериям, соотвествующим безвизовому режиму с Евросоюзом, однако важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это очень сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты по соблюдению всех требований. Последний такой отчет был датирован 10 июля 2020 года, он был перед саммитом. Этот отчет подтверждает, что Украина продолжает отвечать всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. Но в то же время также подчеркивалась важность дальнейшей эффективной, независимой работы антикоррупционных органов и избежание политизации правоохранительных органов", – сказал Боррель на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

В то же время Боррель заверил, что ЕС будет поддерживать Украину в вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры, а также внедрения судебной реформы.

"Украина избрала путь реформ, и уже достигла значительного прогресса в этом отношении. Вы можете полностью рассчитывать на нашу поддержку. Безусловно, мы особенно заинтересованы во всех тех вопросах, которые касаются создания антикоррупционной инфраструктуры и также внедрения судебной реформы. Эти вопросы остаются чрезвычайно важными. Они в частности важны для того, чтобы ответить на запрос украинского народа и для того, чтобы привлечь новые иностранные инвестиции", – отметил Боррель.

В свою очередь Кулеба подчеркнул, что Украина остается верной реформаторской повестке дня и заинтересована в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры.

"И мы обсудили ход и результаты украинских реформ. Я заверил своего коллегу в том, что Украина остается верной реформаторской повестке дня. Мы заинтересованы в функционировании независимой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, и будем продолжать экономические реформы, которые будут способствовать постепенной интеграции украинской экономики в рынки ЕС", – сказал глава МИД.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада утвердила состав конкурсной комиссии для избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на рекомендации Евросоюза.

В отчете ЕС о выполнении Украиной требований для получения безвиза в июле этого года отмечалось, среди прочего, что Еврокомиссия имеет сомнения в независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Поэтому Брюссель ожидает от Киева процедуры отбора нового главы САП, которая бы заслуживала доверия. Также Еврокомиссия недовольна попытками в Верховной Раде в феврале уволить главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.