Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 18 раз

Министерство финансов на состоявшемся 22 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 329,65 млн грн, по сравнению с 6,03 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 133,02 млн грн под 7% годовых, облигации сроком обращения один год – на 166,32 млн грн по средневзвешенной ставке 9,46% годовых (в начале сентября такие бумаги Минфин размещал под 9,29%), а трехлетние ОВГЗ – на 30,31 млн грн под 10,5% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на очередном аукционе по продаже ОВГЗ привлекло 6,03 млрд грн. При этом Минфин был вынужден повысить доходность по 2-летним гривневым бумагам на 29 базисных пунктов – до 10,43%.