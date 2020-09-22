БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 18 раз

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 18 раз

Министерство финансов на состоявшемся 22 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 329,65 млн грн, по сравнению с 6,03 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 133,02 млн грн под 7% годовых, облигации сроком обращения один год – на 166,32 млн грн по средневзвешенной ставке 9,46% годовых (в начале сентября такие бумаги Минфин размещал под 9,29%), а трехлетние ОВГЗ – на 30,31 млн грн под 10,5% годовых.

Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов на очередном аукционе по продаже ОВГЗ привлекло 6,03 млрд грн. При этом Минфин был вынужден повысить доходность по 2-летним гривневым бумагам на 29 базисных пунктов – до 10,43%.

держборг (1120) Мінфін (2981) ОВДП (821)
Треба зовсім припинити запозичення. Досить!
22.09.2020 18:17 Відповісти
та не минфин сократил, а спрос упал ))
Объемы инвестиций в ОВГЗ со стороны нерезидентов с марта упали на 33,8 % и процесс этот продолжается. В тоже время государственные банки нарастили портфель ОВГЗ почти на 45%. Фактически идет скрытая эмиссия гривны для финансирования колоссального бюджетного дефицита инфляционно-дефолтными методами. Учитывая огромный объем государственных долговых гарантий, ограничения для которых сняты голосованием "слуг народа" в ВР, к концу 2021 года стране грозит внутренний дефолт.
22.09.2020 18:39 Відповісти
Гривна НБУ уже не нужна, значит, скоро наступит ее обвал. Она давно бы рухнула, но выборы в октябре. А после выборов - хана.
23.09.2020 01:07 Відповісти
Что гривны по 8 уже не будет?
23.09.2020 09:13 Відповісти

