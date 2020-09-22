Зеленский раскритиковал Степанова за промедление с закупками оборудования для больниц

Президент Владимир Зеленский недоволен работой министра здравоохранения Максима Степанова в части закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для больниц за средства Фонда по борьбе с коронавирусом.

Об этом Зеленский заявил в ходе селекторного совещания с представителями правительства во вопросу обеспечения медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно сообщению, президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Кроме того, он обратил внимание, что из 2,9 млрд грн, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн грн. До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", – подчеркнул Зеленский.

Также Президент отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые.

Зеленский также спросил у Степанова, на каком этапе сейчас находится процесс повышения зарплат врачей в условиях коронавирусного кризиса.

В ответ министр отчитался, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены. Степанов напомнил, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд грн до конца года.

Напомним, по данным Минфина, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

В том числе 16 млрд грн выделено для системы здравоохранения, 7 млрд грн – для финансирования фонда по безработице. Еще 1,2 млрд выделено Минсоцполитики для физических лиц предпринимателей, которые не могут работать из-за карантина и имеют детей в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд направлено на доплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Кроме того, 35 млрд грн Кабмин направил на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.