НКРЭКУ обнародовала проект закона о предотвращении злоупотреблений на энергетических рынках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовала проект закона о предотвращении злоупотреблений на энергетических рынках.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

Проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения злоупотреблений на оптовых энергетических рынках" разработан Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в соответствии сПланой действий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Целью принятия проекта акта является определение требований и правил запрета, выявления и преодоления злоупотреблений на оптовых энергетических рынках.

Кроме того, проект закона разработан с целью транспозиции в украинское законодательство адаптированной версии Регламента (ЕС) № 1227/2011 от 25 октября 2011 по целостности и прозрачности оптового энергетического рынка, в отношении которого в Украине есть международные обязательства в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества.

Проектом акта предлагается внести изменения в кодекс и некоторые законы Украины, в частности, Кодекс Украины об административных правонарушениях, "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг", "О рынке электрической энергии", "О рынке природного газа" , "Об Антимонопольном комитете Украины".

Проект закона размещен на сайте НКРЭКУ.