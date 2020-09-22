СБУ задержала на взятке главу госпредприятия Академии наук. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей государственных предприятий, входящих в состав Национальной академии наук, за требование взятки.

По предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 тыс., передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины", – сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора, в период с июля 2020 года по настоящее время руководитель госпредприятия при пособничестве своего знакомого требовал от директора частного предприятия $200 тыс. за содействие в принятии решения должностными лицами НАН Украины о выделении земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома.

После получения части неправомерной выгоды в сумме $10 тыс. пособник был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.