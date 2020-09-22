Хмельницкий продал Баграеву свою долю в крупнейшем операторе наружной рекламы

Компания UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого продала принадлежащую ей 50%-ную долю национального оператора рекламы "РТМ-Украина" его второму совладельцу – основателю компании "Таврийские игры", экс-депутату Николаю Баграеву.

Как сообщает пресс-служба UFuture, стоимость сделки не разглашается, передает БизнесЦензор.

"Наше нынешнее решение делает компанию "РТМ-Украина" стопроцентным участником большой медиагруппы, в которой собраны компании-лидеры в своих направлениях: "ТАВР медиа", М1, М2. Уверены, "РТМ-Украина" займет достойное место в портфеле медиагруппы", – цитируется в пресс-релизе Баграев.

"РТМ-Украина" – крупнейший в Украине оператор наружной рекламы. База собственных рекламных поверхностей, а также переданных компании в управление и в совместных продажах, составляет более 12 тыс. поверхностей в месяц.

В группу компаний "РТМ-Украина" входят агентство цифровой наружной рекламы "РТМ Диджитал", компания RTM Digital Events, предоставляющая услуги по аренде цифровых экранов и визуального диджитал-сопровождения ивентов, оператор магистральных арок "Аутдор Украина" и производственная компания "Техногруп".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "РТМ-Украина" на 22 сентября числятся Руслан и Николай Баграевы. Последний также числится конечным бенефициаром общества.

Согласно результатам компании за 2019 год, "РТМ-Украина" получила 309 млн грн чистого дохода и 30,7 млн грн чистой прибыли, уточняет Интерфакс-Украина.

Компания завершила 2019 год с текущими обязательствами в размере 80,7 млн грн и нераспределенной прибылью в 86,6 млн грн. Активы "РТМ-Украина" составили 167,5 млн грн.