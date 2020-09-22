"Интерпайп" Пинчука получил $116 миллионов прибыли за полгода

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в январе-июне текущего года получила $115,53 млн чистой прибыли, тогда как в аналогичном периоде прошлого года был чистый убыток в размере $25,42 млн.

Согласно полугодовому отчету компании, доналоговая прибыль за этот период составила $123,5 млн против доналогового убытка за аналогичный период прошлого года в размере $18,79 млн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом денежные средства "Интерпайпа" сократились с $256,15 млн на начало этого года до $186,79 млн на середину года.

"Интерпайп" в первом полугодии текущего года получил $149 млн EBITDA, что на 19% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом выручка снизилась на 16% – до $468 млн, капинвестиции – на 23%, до $19 млн.

Чистый долг компании снизился по состоянию на 30 июня 2020 года на $54 млн, до $28 млн, а коэффициент чистого левереджа сократился до 0,10x.

Напомним, "Интерпайп" в 2019 году увеличил EBITDA на 64% – до $259 млн, выручку – на 4%, до $1,12 млрд, капинвестиции возросли на 37% – до $60 млн. При этом остаток денежных средств на конец прошлого года возрос на 95% по сравнению с 2018 годом – до $256 млн.

После завершения реструктуризации задолженности в октябре 2019 года и погашения долга в четвертом квартале-2019 компания сократила валовой долг до $338 млн и чистый долг до $82 млн.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.