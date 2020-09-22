Кабмин сохранил планы по сотрудничеству с Беларусью в оборонной сфере

План приоритетных действий правительства Украины в 2020 году предусматривает осуществление непосредственных экспортно-импортных операций с белорусскими предприятиями в рамках межправительственного соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Индикатором выполнения в документе, утвержденном распоряжением Кабмина №113 от 9 сентября, названо осуществление "экспортно-импортных поставок товаров военного назначения отечественными предприятиями в соответствии с перечнями (около 50 товарных позиций)".

Среди других пунктов плана, где указана Беларусь, содержится также подготовка проектов международных соглашений по вопросам внутреннего водного транспорта (а также с Молдовой и Сербией) и завершение правового оформления стыка госграниц Украины, Польши и Беларуси.