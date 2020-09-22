Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за угон авто

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством".

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством упразднено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет либо лишением свободы на тот же срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества либо без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

За такие же действия, совершенные организованной группой или совмещенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества либо без таковой.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 3 сентября.



