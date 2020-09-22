Евросоюз модернизирует управление воздушным пространством

Европейский союз намерен модернизировать управление своим воздушным пространством и проложить более эффективные траектории полетов, обновив нормативно-правовую базу "Единого европейского неба".

Об этом заявила комиссар ЕС по транспорту Адина Вэлян на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодняшнее предложение (Европейской комиссии) по пересмотру системы "Единого европейского неба" не только поможет сократить выбросы до 10% за счет лучшего управления траекториями полета, но и будет стимулировать цифровые инновации, открыв рынок услуг передачи данных в этом секторе", - сказала Вэлян.

Это предложение связано с тем, что резкое падение объема воздушного движения, вызванное пандемией COVID-19, требует более устойчивого управления, его адаптации к спросу, отмечается в коммюнике ЕК.

В 2019 году одни только задержки рейсов обошлись ЕС в 6 млрд евро и привели к 11,6 млн тонн дополнительных выбросов CO2. То же самое происходит, когда авиакомпании выбирают более длинные маршруты, чтобы избежать полетных зон с более высокими тарифами.

Инициатива "Единое европейское небо" была запущена в 2004 году с целью уменьшения фрагментации воздушного пространства над Европой и повышения эффективности управления воздушным движением с точки зрения безопасности, пропускной способности, рентабельности и защиты окружающей среды. Предложение пересмотреть Еврокомиссия выдвинула в 2013 году, но переговоры между членами в Совете зашли в тупик с 2015 года. В 2019 году была создана "группа мудрецов" из 15 экспертов, которая и выработала рекомендации для нынешнего обновления.