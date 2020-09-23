Саммит ЕС перенесли из-за заболевшего коронавирусом сотрудника службы безопасности

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о переносе сроков саммита ЕС, запланированного на ближайшие четверг и пятницу, с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября. Это вызвано вынужденным временным уходом Мишеля на карантин - в связи с его недавним общением с инфицированным сотрудником службы безопасности.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Представитель Европейского совета Баренд Лейтц сообщил в Твиттере, что Шарль Мишель должен провести некоторое время в карантине. По словам Лейтца, глава Европейского совета регулярно проходит тестирование, последний раз это было в понедельник, и результат был негативным. Однако бельгийские правила противодействия эпидемии требуют его самоизоляции.

Саммит, который должен будет пройти 1 и 2 октября, рассмотрит вопросы в диапазоне от переговоров по Брекзиту, проблем изменения климата, до напряжённости между Грецией и Турцией вокруг добычи энергоносителей в восточной части Средиземного моря. Рассмотрение и принятие санкций против режима Александра Лукашенко также находится в повестке дня саммита.

Шарль Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, провёл часть минувшей недели, занимаясь челночной дипломатией в связи с положением в восточном Средиземноморье. Он вёл переговоры в Турции, на Кипре, в Афинах и посетил греческий остров Лесбос, где находятся лагеря мигрантов, пытающихся перебраться в Европу.