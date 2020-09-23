Коломойский перевел через Deutsche Bank в США более $750 миллионов

Расследование Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ показывает, что Deutsche Bank сыграл ключевую роль в отмывании более $750 миллионов Игоря Коломойского в США.

Об этом со ссылкой на ICIJ сообщает БизнесЦензор.

Более 10 лет Коломойский и его окружение тайно создали империю недвижимости в США, купив по меньшей мере 22 объекта, включая небоскреб в Кливленде, в котором было одно из крупнейших банковских отделений в мире, здание Motorola и бывшей штаб-квартиры Mary Kay Cosmetics в Далласе.

Как выяснил ICIJ, Коломойский и его соратники оставили за собой след из пустых заколоченных зданий, неуплаченных налогов на собственность, опасных производственных условий, безработных и четыре сталелитейных завода, объявивших о банкротстве.

ICIJ обнаружил, что за 5 лет Deutsche Bank перевел не менее $490 миллионов из компаний Коломойского и Геннадия Боголюбова, созданных на Британских Виргинских островах, в компании в Делавэре - одном из крупнейших мировых мест для финансовой секретности. Большая часть денег была потрачена на покупку недвижимости на Среднем Западе США.

Еще $268 миллионов Коломойского прошли через Deutsche Bank в другие компании. Переводы происходили с 2007 по 2013 год.

Расследование ICIJ основано на сотнях конфиденциальных документов "ПриватБанка", включая аудит его проблемных финансов, которые впервые показывают, как деньги тайно перемещались по всему миру. Он также основан на утечке более 2100 отчетов о подозрительной деятельности, полученных BuzzFeed News и переданных ICIJ, известных как FinCEN Files, наряду с судебными протоколами и десятками интервью.

Расследование указывает, что происходит с общинами и людьми, когда для отмывания денег владельцы покупают производства и здания, при этом не заботясь о самом производстве.

К примеру, на заводе в Огайо, где взорвалась дуговая печь, следователи Управления по безопасности и гигиене труда США выявили 17 нарушений до того, как Коломойский и его соратники решили покинуть завод.

По данным United Steelworkers, на металлургическом заводе в Западной Вирджинии 27-летний работник умер в 2009 году после того, как отработал 90 часов в неделю, закончил ночную смену и заснул по дороге домой, разбив свой автомобиль.

Под управлением Коломойского сотни сталелитейщиков в Кентукки, штате Нью-Йорк и Огайо потеряли работу, а в одном случае остались без страховки или возможности временно получить доступ к своим пенсионным фондам, говорится в протоколах суда.

Судебные документы показывают, что Deutsche Bank провел тысячи операций, связанных с компаниями Коломойского в США с 2006 по 2015 год - в три раза больше, чем любой другой банк, который переводил деньги в страну для компаний, связанных с Коломойским.

Он также был основным банком, который перевел почти все деньги в недвижимость США - по крайней мере, 18 крупных объектов недвижимости, разбросанных по восьми штатам, как показывает анализ ICIJ.

Как сообщалось, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

Среди ключевых выводов расследования в НБУ указывают, что Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии также издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.