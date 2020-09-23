Убыток "Нафтогаза" за полгода превысил 11 миллиардов

Консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие, окончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

Основные результаты "Нафтогаза" за 6 месяцев 2020 года: добыто 7,2 млрд куб. м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа; произошло существенное падение цен на нефть и газ; чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,6 млрд грн; общая сумма налогов, заплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд грн;

Общая сумма дивидендов, заплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн, которые вместе с 8,5 млрд грн дивидендов, предоплаченных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год.

"В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему акционеру – государству Украина", - сказал финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил.





Результаты по сегментам