БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 121 30

Убыток "Нафтогаза" за полгода превысил 11 миллиардов

Убыток

Консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие, окончившееся 30 июня 2020 года, составил 11,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

Основные результаты "Нафтогаза" за 6 месяцев 2020 года: добыто 7,2 млрд куб. м и реализовано 9,4 млрд куб. м природного газа; произошло существенное падение цен на нефть и газ; чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 15,6 млрд грн; общая сумма налогов, заплаченных в государственный бюджет, превысила 75,5 млрд грн;

Общая сумма дивидендов, заплаченных "Нафтогазом" в государственный бюджет в 2020 году, составила 39,6 млрд грн, которые вместе с 8,5 млрд грн дивидендов, предоплаченных в 2019 году, составили 95% чистой прибыли за 2019 год.

"В сложных условиях, вызванных заметным влиянием пандемии COVID-19, существенным падением цен на газ и спроса, "Нафтогаз" смог обеспечить весомый денежный поток. Мы выплатили 39,6 млрд грн дивидендов нашему акционеру – государству Украина", - сказал финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрил.

Убыток Нафтогаза за полгода превысил 11 миллиардов 01
Убыток Нафтогаза за полгода превысил 11 миллиардов 02

Результаты по сегментам

Убыток Нафтогаза за полгода превысил 11 миллиардов 03

Нафтогаз (3347) збитки (1151)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Зеленая плесень растаскивает все, до чего руки дотянутся. При Порохе "Нафтогаз" был прибыльным, а при Какаду стал убыточным.
показати весь коментар
23.09.2020 11:51 Відповісти
+10
А тебя все жаба давит, голодранец ? )))
показати весь коментар
23.09.2020 11:50 Відповісти
+9
Коболеву и компании выплатили премий 0.5% денег, полученных с кацапов по суду. Но да, люмпен этого забыть не может.
показати весь коментар
23.09.2020 16:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Премию Коболеву не забудьте выплатить...
показати весь коментар
23.09.2020 11:36 Відповісти
А тебя все жаба давит, голодранец ? )))
показати весь коментар
23.09.2020 11:50 Відповісти
это - не самый большой пункт в списках расходов. Посчитайте лучше, сколько денег Нафтогах в бюджета заплатил. если Коболеву платить пару лимонов баксов в год - это вполне адекватная зп за такую работу. 10% бюджета страны, как-никак.
показати весь коментар
23.09.2020 14:07 Відповісти
Коболеву и компании выплатили премий 0.5% денег, полученных с кацапов по суду. Но да, люмпен этого забыть не может.
показати весь коментар
23.09.2020 16:42 Відповісти
Зеленая плесень растаскивает все, до чего руки дотянутся. При Порохе "Нафтогаз" был прибыльным, а при Какаду стал убыточным.
показати весь коментар
23.09.2020 11:51 Відповісти
То хто з них барига?
показати весь коментар
23.09.2020 21:31 Відповісти
Крайне негативно отношусь к шоколадному барыге, но факт остаётся фактом. При нём Нафтогаз был прибыльным предприятием. Судя по тому, что топ-менеджмент после выборов не менялся, рискну предположить, что в этой самой прибыльности заслуга Коболева околонулевая.
показати весь коментар
23.09.2020 12:47 Відповісти
как меня задрали зрадофилы, которые на каждом очередном проколе зели добавляют -вот я ненавижу барыгу. но при нем.. и далее - армия, религия, патриотизм, укр язык, внешняя политика, и далее по списку
из-за вас вся эта клоунада теперь, твари.
показати весь коментар
23.09.2020 14:09 Відповісти
Це така клоунада тому, що тварям на українській землі не сподобалась українська мова і українська армія, українська незалежність і демократія. Ці тварі готові і вбивають українців за нашу мову, навіть німецькі окупанти такого не робили, що роблять російські нацисти і нелюди.
показати весь коментар
23.09.2020 21:10 Відповісти
после выборов поменялось кое-что другое - а именно Нафтогаз наклоняют платить налоги ВПЕРЕД.
показати весь коментар
23.09.2020 14:09 Відповісти
С такой фамилией немудрено.
показати весь коментар
23.09.2020 19:22 Відповісти
Ну вот при ЗЕ все и встало на свои места, как до 2014 года.
показати весь коментар
23.09.2020 14:11 Відповісти
за 2019 "Нафтогаз" прибыль 63,3 млрд. за 11 мес. 2020 убыток 11 млрд. Докерувалися ЗЕленi
показати весь коментар
23.09.2020 14:15 Відповісти
Нафтогаз - чистая прибыль за первое полугодие:
2016; 21,8 млрд
2017: 18,6 млрд
2018: 13,6 млрд
2019: 17,6 млрд

Вывод: 25-30% к отоплению и горячей воде. Красота. Зебилы, вы не находите очарование этих чисел? Напрасно. Платить-то вам.
показати весь коментар
23.09.2020 14:24 Відповісти
2018 так, а по інших роках у вас цифри занижені. Дивіться мій пост нижче.
показати весь коментар
23.09.2020 21:29 Відповісти
С такими зарплатами как они себе поназначали,это и не удивительно.
показати весь коментар
23.09.2020 14:50 Відповісти
Странно, зарплаты были такие же и до этого, а вот убытки стали только сейчас. Может надо признать, что клоун тут тоже несколько причем?
показати весь коментар
23.09.2020 16:45 Відповісти
Нафтогаз фирма посредник (купи-продай).
Купила товар по 10, а продала по 20.
А в итоге за полгода убыток "-1000"
Так не бывает. Где зарыта собака?
показати весь коментар
23.09.2020 15:26 Відповісти
Не собака, а бабушка... Совершенно конкретная бабушка клоуна. Ему и нефть в пол цены продают. Вот оттуда и убытки, а у коломойского - прибыли.
показати весь коментар
23.09.2020 16:44 Відповісти
Клас...
За часів «бариги» нафтагаз прибутковий, за чесного зє - збитковий...
Та ж справа з центренерго...
Теж саме з енергоатомом...
З чого б це???
показати весь коментар
23.09.2020 18:43 Відповісти
Щоб зруйнувати українську державу.
показати весь коментар
23.09.2020 21:22 Відповісти
закон сполучних посудин - в одному місці вибуває в іншому прибуває. просто відкрили "закрома
Родини", подивились, ого-го-го Девіз Коболева - "жила би страна родная и нету других забот" То ли еще будет.
показати весь коментар
23.09.2020 20:50 Відповісти
2016 рік прибуток Нафтогазу - 26,5 млрд грн (вперше за останні 5 років)

2017 рік прибуток Нафтогазу - 39,4 млрд грн
2018 рік прибуток Нафтогазу - 13,6 млрд грн
2019 рік прибуток Нафтогазу - 63,34 млрд грн
2020 рік збиток Нафтогазу за 6 місяців (січень - червень) - 11,5 млрд грн

"Хоч посміємось", - казало бидло голосуючи за блазня і його шапіто.
показати весь коментар
23.09.2020 21:21 Відповісти
Що тут скажеш? "Потужно".
показати весь коментар
23.09.2020 21:52 Відповісти
Доруководился "свой парень из народа".
Дорвавшаяся до власти гопота принялась делать то же самое, что и все годы до Пороха - банкротить Нафтогаз и красть сверхприбыли.
Теперь "Только бы не Порох!", превращается в "Только бы выжить!".
О така х ... малята '
показати весь коментар
23.09.2020 23:25 Відповісти
ЗЕ старается.
показати весь коментар
23.09.2020 23:26 Відповісти
и это причина повышения цен на газ для населения? коболев должен сидеть в тюрьме! а еще лучше - приговорен к расстрелу за воровство и бездарное руководство...
показати весь коментар
24.09.2020 02:56 Відповісти
Москальськи звички однако...
показати весь коментар
24.09.2020 09:05 Відповісти
Вот и Нафтогаз стал убыточным, а шо ж такое, Ковид виноват наверное
показати весь коментар
24.09.2020 10:02 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 