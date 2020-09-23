БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк согласовал кандидатуру Наумова на должность главы "Ощадбанка"

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного "Ощадбанка "по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В июне 2020 года Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка. Сергей Наумов с сентября 2014 занимал должность председателя правления "Пиреус Банка МКБ".

НБУ напоминает, что председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Как сообщал БизнесЦензор, 10 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил меры обеспечения иска, принятые постановлением этого суда, которым было приостановлено решение наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумов на должность главы правления "Ощадбанка" было принято по требованию Геннадия Хелемского - одного из участников конкурса на должность главы правления "Ощадбанка" (работает директором департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка").

В своем иске к "Ощадбанку" Хелемский оспаривает результаты упомянутого конкурса.

2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева по ходатайству нардепа Максима Бужанского (из группы Игоря Коломойского) - на основании его заявления об отказе от иска - закрыл производство по делу, в рамках которой истец просил суд обязать "обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение Кабмина проекты актов по определению кандидатов на должность председателя правления "Ощадбанка" и о назначении председателя правления "Ощадбанка", а также об обязательстве НБУ совершить действия, направленные на предварительное согласование кандидатов на должность главы правления "Ощадбанка".

Окружной админсуд. Киева также удовлетворил ходатайство Бужанского и оставил без рассмотрения его заявление об обеспечении иска, в котором нардеп просил суд запретить субъектам госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и или подписантом "Ощадбанка" до решения по существу спора в этом деле.

