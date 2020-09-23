Нацбанк согласовал кандидатуру Наумова на должность главы "Ощадбанка"

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного "Ощадбанка "по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В июне 2020 года Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка. Сергей Наумов с сентября 2014 занимал должность председателя правления "Пиреус Банка МКБ".

НБУ напоминает, что председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора. Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Как сообщал БизнесЦензор, 10 сентября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Сергея Наумова и отменил меры обеспечения иска, принятые постановлением этого суда, которым было приостановлено решение наблюдательного совета "Ощадбанка" о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления банка.

Постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумов на должность главы правления "Ощадбанка" было принято по требованию Геннадия Хелемского - одного из участников конкурса на должность главы правления "Ощадбанка" (работает директором департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка").

В своем иске к "Ощадбанку" Хелемский оспаривает результаты упомянутого конкурса.

2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева по ходатайству нардепа Максима Бужанского (из группы Игоря Коломойского) - на основании его заявления об отказе от иска - закрыл производство по делу, в рамках которой истец просил суд обязать "обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение Кабмина проекты актов по определению кандидатов на должность председателя правления "Ощадбанка" и о назначении председателя правления "Ощадбанка", а также об обязательстве НБУ совершить действия, направленные на предварительное согласование кандидатов на должность главы правления "Ощадбанка".

Окружной админсуд. Киева также удовлетворил ходатайство Бужанского и оставил без рассмотрения его заявление об обеспечении иска, в котором нардеп просил суд запретить субъектам госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и или подписантом "Ощадбанка" до решения по существу спора в этом деле.