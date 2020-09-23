"Нафтогаз" выплатит 1,8 миллиарда по арбитражу с "Карпатыгазом" и Misen
Группа "Нафтогаз" по результатам судебного решения планирует выплатить ООО "Карпатыгаз" и шведской Misen Enterprises AB компенсацию за увеличение доли в имуществе совместной деятельности в размере 1,796 млрд грн.
Об этом сообщается в отчетности "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.
В документе отмечается, что в течение первой половины 2020 года были приняты ряд судебных решений, которые привели к окончательному утверждению Соглашения об урегулировании между Misen Enterprises AB, ООО "Карпатыгаз" и Группой.
"Группа планирует осуществить выплаты в сумме 1,796 млн гривен. Соответствующее обеспечение было признано в составе расходов на сбыт, общие и административные расходы", - сообщает "Нафтогаз".
В компании напомнили, что в июне 2020 года Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение, удовлетворив исковое требование о перераспределении долей в имуществе совместной деятельности с ООО "Карпатыгаз" и шведской Misen Enterprises AB.
"Нафтогаз" отмечает, что стороны должны согласовать и договориться о точной стоимости такого имущества, учитывая, что они могут обратиться в Трибунал для окончательного решения в случае, если они не смогут прийти к согласию по данному вопросу.
Как сообщалось, ранее Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen Enterprises AB.
"Укргаздобыча" еще осенью 2015 года заявляла, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргаздобычи", Misen за период действия СД внесла только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн кубометров ежегодно из 110 скважин "Укргаздобычи").
Некоторые исследования и СМИ связывают Misen с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, однако в самой компании эту информацию отрицают.
"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.
Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штабквартира которой находится в Швеции.
