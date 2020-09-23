БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
342 0

"Нафтогаз" передал "Укртрансгазу" 1,1 миллиарда кубометров газа по решению суда

НАК "Нафтогаз Украины" в мае передал 1,09 млрд куб. м газа в подземные хранилища дочернего предприятия АО "Укртрансгаз".

Об этом говорится в отчете "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

В 2013 году АО "Укртрансгаз" предъявил иск против "Нафтогаза" в Хозяйственном суде Киева о взыскании 4,75 млрд куб. м газа в газотранспортную систему, отобранный без достаточных юридических оснований. Иск был удовлетворен в 2013 году, и позже оставлен без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

В 2015 году "Нафтогаз" подал представление о пересмотре этого решения в Хозяйственный суд Киева в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и последний прекратил производство по этому представлению до завершения рассмотрения связанных исков, рассмотрение которых сейчас также остановлено.

В то же время, решение Хозяйственного суда Киева вступило в силу в 2018 году о передаче 1,09 из 4,75 миллиардов куб.м газа. "Нафтогаз" создал обеспечение по выполнению этого решения в составе прочих операционных расходов в 2018 году. В мае 2020 за счет созданного обеспечения Компания осуществила передачу 1,09 миллиарда куб.м газа в подземные газохранилища АО "Укртрансгаз" на сумму 7,164 млрд гривен.

газосховище (635) Нафтогаз (3347) Укртрансгаз (809)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 