Банки получили 33 миллиарда прибыли с начала года, – НБУ (обновлено)

Платежеспособные банки Украины за первые восемь месяцев 2020 года получили 32,64 млрд грн чистой прибыли, что на 26,3% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В том числе в августе 2020 года банки получили 4,25 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,57 млрд грн).

Доходы банков за январь-август увеличились на 2,4% к аналогичному прошлогоднему периоду – до 168,99 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,4 раза (до 20,41 млрд грн), комиссионные доходы – на 7,2% (до 42,95 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 3% (до 99,56 млрд грн).

Расходы банковской системы за восемь месяцев 2020 года составили 136,35 млрд грн, что на 13% больше, чем за соответствующий период 2019 года. В частности, отчисления в резервы возросли в 2,6 раза (до 20,4 млрд грн), комиссионные расходы – на 27,8% (до 14,94 млрд грн), а процентные – сократились на 10,9% (до 44,38 млрд грн).

Как сообщалось, по итогам января-июля 2020 года платежеспособные банки Украины получили 28,39 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (36,73 млрд грн).

Больше половины прибыли всей банковской системы за этот период получил "Приватбанк" – 16,2 млрд грн. Наибольший убыток был зафиксирован у государственного "Укрэксимбанка" (2,24 млрд грн).