Строителям "Северного потока-2" отказали в страховке из-за санкций

Ассоциация международных страховых агентств заявила, что страховым компаниям лучше не сотрудничать с судами, вовлеченными в проект постройки газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Об этом говорится в заявлении Ассоциации, передает БизнесЦензор.

"Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций", говорится в заявлении Ассоциации.

В заявлении Ассоциации выражается беспокойство по поводу позиции США о возможном усилении санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Под ударом санкций могут оказаться те компании, которые предоставляют суда и услуги "для любого из этих проектов".

Ассоциация указывает на угрозу, которую представляют собой американские законы "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) для членов клуба, в случае, если они решат предоставить страховое покрытие для деятельности, относящейся к Nord Stream 2 и Turk Stream.

В июле этого года палата представителей конгресса США и сенат одобрили оборонный бюджет страны на 2021 год. В документе содержатся расширенные санкции против СП-2.

"Северный поток-2" строится по дну Балтийского моря от территории РФ до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с "Газпромом". Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. РФ заявляла, что "Северный поток-2" почти достроен.