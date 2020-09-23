Крупнейшие сети АЗС повысили цены на автогаз

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 23 сентября повысили стоимость автогаза на 5-20 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 11-15 копеек – до 11,57-11,60 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Житомирской области, где группа увеличила цены на 30-60 коп. – до 10,85-11,15 грн/л. В Черкасской и Винницкой областях продукт подорожал на 45 копеек, в остальных регионах – на 10-35 копеек за литр.

На станциях Motto в Киевской, Донецкой и Черкасской областях цена автогаза выросла на 10 копеек – до 11,38-11,68 грн/л. При этом средняя розничная цена поднялась на 5 коп. – до 11,66 грн/л.

Автогаз на станциях столичной сети KLO подорожал на 18 копеек – до 12,47 грн/л.

В свою очередь сеть станций "Авантаж" повысила цены на автогаз на 20 копеек – до 11,45 грн/л.

В итоге средняя стоимость автогаза по Украине 23 сентября составила 12,02 грн/л.