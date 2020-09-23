Каждый второй потребитель на Прикарпатье задолжал за потребленный газ

По состоянию на 21 сентября задолженность потребителей перед ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" за потребленный газ составляет 350,4 млн грн. Из них долг населения - 348,3 млн грн, промышленных предприятий - 1,5 млн грн, совокупный долг бюджетных и религиозных организаций практически 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

"По сравнению с августом долг промышленных предприятий вырос на 205 тыс. грн. В то же время общий долг клиентов компании, использующих газ в быту уменьшился почти на 37 млн грн. В то же время должниками все еще остаются более 240 тыс абонентов, а это каждый второй бытовой потребитель", - сообщает компания.

ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" напоминает своим клиентам, имеющим задолженность за потребленный природный газ, о возможности заключения договора реструктуризации долга.

"Задолженность реструктуризируется на срок до 12 месяцев в зависимости от суммы задолженности и уровня совокупного дохода на дату реструктуризации. В случае, когда дохода потребителя не хватает для полного погашения в течение 12 месяцев, как исключение, срок действия договора может быть продлен. Как правильно оформить заявление и другие детали можно уточнить в Контакт-центре по телефону 0342 76 63 04", - говорит начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Леся Хараим.

На время карантина "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако такие послабления никоим образом не означают, что можно несвоевременно оплачивать счета. Ведь после завершения карантина рост задолженности влечет за собой ответственность - вплоть до отключения газа.

Также в компании обращают внимание потребителей-должников, что органы социальной защиты населения не назначают субсидию потребителям, которые имеют просроченную более трех месяцев задолженность, сумма которой превышает 340 грн. Поэтому необходимо найти возможность рассчитаться за потребленный газ для недопущения дальнейшего накопления долгов и прекращения газоснабжения в будущем.

Клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеют все возможности оплатить счета за газ дистанционно.

Для них работают онлайн сервисы сайта 104.ua: Личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Кроме того, была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать Личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок.

Для этого нужно позвонить в Контакт-центр по телефону 067 65-65-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в платежке каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.