Минэнерго планирует создать центр кибербезопасности в энергетике

Министерство энергетики планирует создать Отраслевой центр кибербезопасности объектов критической инфраструктуры энергетической отрасли.

Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас ведутся переговоры с партнерами о получении технической помощи для этого, передает БизнесЦензор.

"К совместной работе уже изъявили желание присоединиться международные компании - лидеры в сфере кибербезопасности и цифровых преобразований, такие как Microsoft, Cisco, HPE, Dell, McAfee, Huawei, Fortinet, Trend Micro, Micro Focus, Palo Alto Networks", – сказано в сообщении.

В министерстве также отмечают, что в ближайшее время совместно с Международным университетом кибербезопасности (ICU) планируется заседание рабочей группы по вопросам развития киберзащиты объектов критической инфраструктуры энергетической отрасли при Минэнерго.

"Цель встречи – привлечь внимание к теме кибербезопасности в энергетике, установить более тесное сотрудничество с мировыми компаниями и международными партнерами, разработать план дальнейшего развития секторальной системы кибербезопасности", – сообщили в Минэнерго.