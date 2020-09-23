Хакеры взломали сайт Национальной полиции
После несанкционированного вмешательства в работу вебсайта Национальной полиции Украины работу ресурса временно остановили.
Об этом сообщает страница Нацполиции в Facebook, передает БизнесЦензор.
"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что специалисты ведомства работают над устранением неисправностей.
