Хакеры взломали сайт Национальной полиции

После несанкционированного вмешательства в работу вебсайта Национальной полиции Украины работу ресурса временно остановили.

Об этом сообщает страница Нацполиции в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что специалисты ведомства работают над устранением неисправностей.

