У Ахметова отрицают причастность к финансированию команды Зеленского

Ринат Ахметов не занимается оперативным управлением своим бизнесом и не имеет отношения к финансированию команды президента Владимира Зеленского и его фракции в парламенте.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря бизнесмена Анны Тереховой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СКМ.

"Напоминаю, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведет с 2012 года. Все, на чем он сосредоточен – это благотворительность и развитие футбольного клуба "Шахтер". Поэтому любые попытки "привязать" Рината Леонидовича к каким-либо политическим процессам не соответствуют действительности", – заявила представитель Ахметова.

Терехова также подчеркивает, что "информация о том, что Ринат Ахметов якобы "выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги Народа" со ссылкой на неназванный источник, является абсолютной ложью".

Как сообщалось, ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Ринат Ахметов выделяет каждый месяц более $2 миллионов на команду президента Владимира Зеленского и президентскую партию "Слуга народа".