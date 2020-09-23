Кабмин перераспределил 13 миллионов на дофинансирование Гослекслужбы

Кабинет министров Украины перераспределил 13 млн грн на дофинансирование Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Соответствующее решение правительство утвердило на заседании 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно тексту постановления, необходимость перераспределения средств возникла из-за недостаточного финансирования центрального аппарата и 25 территориальных органов Гослекслужбы в бюджете 2020 года