Кабмин выделил 6 миллионов на срочный ремонт фасада Художественного музея

Кабинет министров выделил из резервного фонда 5,6 млн грн на противоаварийные работы в здании Национального художественного музея.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 сентября, по процедуре без обсуждения.

Проектом документа предусмотрено выделение Министерству культуры и информационной политики 5,6 млн грн из резервного фонда госбюджета для проведение противоаварийных работ, направленных на предотвращение возникновению чрезвычайных ситуаций в здании Национального художественного музея, которое расположено в Киеве по ул. Грушевского, 6.

В частности, 1,98 млн грн выделенных средств планируется направить на реставрацию скульптурных композиций главного фасада и крыши музея, 3,62 млн грн – на ремонтно-реставрационные работы главного фасада.

Согласно пояснительной записке к документу, изначально Минкульт просил на эти работы 32,41 млн грн, но сократил сумму после полученных замечаний от Минфина.

Как сообщалось, в августе 2019 года Национальный художественный музей Украины по результатам тендера заказал ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение" противоаварийные ремонтно-реставрационные работы в своем здании на 69,39 млн грн.

Согласно условиям договора, до конца 2021 года подрядчик должен капитально отремонтировать и реставрировать здание музея по ул. Грушевского, 6 в Печерском районе Киева.