Кабмин решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 миллиарда

Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 сентября.

"По предложению Национального банка Украины необходимый размер дополнительного капитала для "Укрэксимбанка" по результатам диагностического обследования сейчас составляет 6,8 млрд грн. С этой целью Минфину поручается выпустить (ОВГЗ) на указанную сумму сроком обращения 15 лет и ставкой дохода до 9,3% годовых", – пояснил в ходе заседания министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось, в августе глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявлял, что банк нуждается в докапитализации на 10 млрд грн, диалог об этом с Министерством финансов и Национальным банком находится на финишной стадии.

По итогам января-июля 2020 году "Укрэксимбанк" получил наибольший убыток в банковской системе в размере 2,24 млрд грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.