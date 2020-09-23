БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 миллиарда

Кабмин решил докапитализировать

Кабинет министров решил докапитализировать государственный "Укрэксимбанк" на 6,8 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 сентября.

"По предложению Национального банка Украины необходимый размер дополнительного капитала для "Укрэксимбанка" по результатам диагностического обследования сейчас составляет 6,8 млрд грн. С этой целью Минфину поручается выпустить (ОВГЗ) на указанную сумму сроком обращения 15 лет и ставкой дохода до 9,3% годовых", – пояснил в ходе заседания министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось, в августе глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявлял, что банк нуждается в докапитализации на 10 млрд грн, диалог об этом с Министерством финансов и Национальным банком находится на финишной стадии.

По итогам января-июля 2020 году "Укрэксимбанк" получил наибольший убыток в банковской системе в размере 2,24 млрд грн.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

Кабмін (7906) Мінфін (2983) Укрексімбанк (373) докапіталізація (227) Марченко Сергій (259)
Это тот банк в котором кредитовался потрох и до сих пор не отдал кредиты?
23.09.2020 17:15 Відповісти
Він їх на брата перевісив. А потім його вбив. І з'їв.
23.09.2020 17:58 Відповісти
керівник "Укрексімбанку" Євген Мецгер, кум президента Зеленського, ініціював масові звільнення в банку.
"Співробітницю державного "Укрексімбанку", яка "випала з вікна" фінустанови і, можливо, наклала на себе руки в зв'язку з незаконним звільненням, а, можливо, була доведена до такого стану роботодавцями.https://aspi.com.ua/news/podii/u-kievi-zaginula-v-rezultati-padinnya-z-visoti-spivrobitnicya-ukreksimbanku#gsc.tab=0
Кабмин решил докапитализировать "Укрэксимбанк" на 6,8 миллиарда - Цензор.НЕТ 5206
23.09.2020 22:28 Відповісти
було б ще добре, щоб кабмін
ще розказав, куди банк роздав кредити
і скільки кредитів не повернули талановиті бізнесмени
23.09.2020 18:53 Відповісти
А слабо озвучить зарплату топ-менеджмента и членов наб.совета этого банка?
23.09.2020 20:57 Відповісти

