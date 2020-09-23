Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья

Кабинет министров установил порядок освобождения граждан от уплаты пенсионного сбора при первой покупке жилья.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 23 сентября, по процедуре без обсуждения.

Проектом документа вносятся изменения в Порядок уплаты сбора за обязательное государственное пенсионное страхования с отдельных видов хозяйственных операций, утвержденного постановлением Кабмина №1740 от 3 ноября 1998 года.

В частности, установлено, что лица, которые покупают жилье впервые, будут освобождены от уплаты пенсионного сбора на основании подтверждения информации, что это именно первая покупка жилья, с помощью Государственного реестра вещественных прав на недвижимость.

Граждане, которые находятся в очереди на получение жилья, будут освобождены от уплаты пенсионного сбора при его покупке на основании документа, который будет выдавать орган, ответственный за ведение жилищной очереди.

Постановлением также предусмотрена подача отчетности об уплате пенсионного сбора при покупке жилья в электронном виде и возможность исправлять ошибки нотариусов в отчетах о покупке недвижимости и уплате пенсионного сбора за предыдущие периоды.

В свою очередь Минюст в своих замечаниях к документу отмечал, что информация Государственного реестра вещественных прав на недвижимость является неполной.