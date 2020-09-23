БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
413

Кабмин подготовит санкции против крупнейшего российского онлайн-ритейлера

Кабинет министров рассмотрит вопрос введения новых экономических санкций в ответ на начало работы на рынке Украины крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries.

Как передает БизнесЦензор, с соответствующим предложением на заседании правительства выступил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Днями было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение к Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют, предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продуктов и российских сериалов, которые запрещены законом, вроде сервисов ivi.ru и wildberries.ru", – предложил Ткаченко.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил внести это протокольное поручение и подготовить соответствующие предложения.

Как сообщалось, 21 сентября крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries объявило начале продаж в Украине.

