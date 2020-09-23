На границе создадут четыре межрегиональных подразделения Госпродпотребслужбы

Кабинет министров одобрил создание четырех межрегиональных территориальных органов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на государственной границе.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 23 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, документом предусмотрено создание как юрлиц публичного права Западного, Восточного, Южного и Северного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на границе.

Деятельность каждого территориального органа будет охватывать сразу несколько пунктов пропуска и приграничных инспекционных постов.

"Принятие этого решения позволит создать условия для надлежащего осуществления ветеринарными инспекторами государственного контроля безопасности пищевых продуктов животного происхождения и здоровья живых животных, пересекающих государственную границу", - прокомментировали решение в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению министерства, также данное решение правительства позволит перевести нынешних ветеринарных инспекторов, работающих на границе, в статус государственных служащих.