Министр инфраструктуры Криклий получил нового заместителя

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, назначил Дмитрия Живицкого заместителем министра инфраструктуры.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Живицкий в правительстве Алексея Гончарука занимал должность первого заместителя министра развития общин и территорий. В феврале 2020 года подавал декларацию на должность главы Сумской ОГА, однако президент Владимир Зеленский назначил на нее Романа Грищенко.

До этого он с апреля 2016 года занимал должность руководителя аппарата Сумской ОГА, с 2005 года значился как физлицо-предприниматель.