Министр инфраструктуры Криклий получил нового заместителя
Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, назначил Дмитрия Живицкого заместителем министра инфраструктуры.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Живицкий в правительстве Алексея Гончарука занимал должность первого заместителя министра развития общин и территорий. В феврале 2020 года подавал декларацию на должность главы Сумской ОГА, однако президент Владимир Зеленский назначил на нее Романа Грищенко.
До этого он с апреля 2016 года занимал должность руководителя аппарата Сумской ОГА, с 2005 года значился как физлицо-предприниматель.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль