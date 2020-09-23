БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Министр инфраструктуры Криклий получил нового заместителя

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, назначил Дмитрия Живицкого заместителем министра инфраструктуры.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Живицкий в правительстве Алексея Гончарука занимал должность первого заместителя министра развития общин и территорий. В феврале 2020 года подавал декларацию на должность главы Сумской ОГА, однако президент Владимир Зеленский назначил на нее Романа Грищенко.

До этого он с апреля 2016 года занимал должность руководителя аппарата Сумской ОГА, с 2005 года значился как физлицо-предприниматель.

Кабмін (7906) призначення (1168) Мокан Василь (15)
