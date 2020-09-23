KLM с октября вернет ночной рейс Амстердам-Киев

Авиакомпания KLM в зимнем расписании 2020/2021 годов вернет рейс Амстердам-Киев с ночной стоянкой в аэропорту "Борисполь", который не выполнялся с апреля 2018 года.

Об этом сообшили в авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com, передает БизнесЦензор.

Самолет будет вылетать рейсом KL 1389 из Амстердама в 20:35 по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прилетом в Киев в 00:35.

Обратный вылет под номером KL 1390 запланирован из Киева в 06:00 с прилетом в Амстердам в 08:05 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

KLM уже получила согласование слотов на выполнение ночных рейсов от аэропорта "Борисполь".

С учетом уже выполняемых дневных ежедневных рейсов Киев-Амстердам, KLM в зимнем расписании почти в два раза увеличит число полетов в Украину.

До введения карантинных ограничений в марте 2020 года авиакомпания выполняла только семь рейсов в неделю, тогда как сейчас будет летать 12 раз в неделю.

Расписание рейсов KLM с 25 октября 2020 года:

KL 1385 Амстердам-Киев 09:25-13:05, ежедневно

KL 1386 Киев-Амстердам 13:50-15:55, ежедневно

KL 1389 Амстердам-Киев 20:35-00:35, понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье

KL 1390 Киев-Амстердам 06:00-08:05, понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота

Возвращение в расписание рейса с ночной стоянкой в "Борисполе" позволит предложить большее число стыковок через Амстердам. Однако пассажирам следует учитывать действующие и возможные новые ограничения на въезд в страну назначения перед покупкой авиабилетов.

Также определенные ограничения действуют для пересадки в аэропорту Амстердама. Например, согласно указу президента США Дональда Трампа, большинству обладателей американских виз запрещены перелеты или пересадки в аэропортах Шенгенской зоны при поездке в США.