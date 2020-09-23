Кабмин отменил 36 устаревших регуляторных актов

Кабинет министров на заседании в среду, 23 сентября, отменил 36 нормативно-правовых актов министерств и других центральных органов исполнительной власти в сферах государственного ценового регулирования, энергетики и лицензирования видов хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Решение правительства позволяет очистить правовое поле от неактуальных и устаревших нормативно-правовых актов, будет способствовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и совершенствования регуляторной среды", – сказано в сообщении.

Согласно проекту документа, отменен ряд приказов органов власти, преимущественно изданных еще в 90-х годах.