АМКУ разрешил Лагуру и Ивахиву увеличить пакеты акций "БИС-Банка"

Антимонопольный комитет Украины разрешил акционерам "Банка инвестиций и сбережений" ("БИС-Банка", Киев) Сергею Лагуру и Степану Ивахиву увеличить пакеты акций на 6,7846% каждому – до блокирующих (31,6846% и 30,0846% соответственно) и получить совместно 61,7692%.

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2020 года Инне Москаленко (9,3792%) и Валерию Горбатюку (4,19%) суммарно принадлежал пакет акций в размере 13,5692% – аналогичную долю совместно приобрели Лагур и Ивахив.

По данным Нацбанка, на начало 2020 года акционерами банка также являлись Андрей Попов (15%), Олег Галущак (4,5172%) и Инна Паночко (4,066461%).

"БИС-Банк" основан в 2005 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру чистых активов (4,853 млрд грн) на 1 августа 2020 года "БИС-Банк" занимал 28 место среди 75 действовавших в стране банков.