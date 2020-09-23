БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минздрав хочет внедрить механизм договоров управляемого доступа для закупок лекарств

Минздрав хочет внедрить механизм договоров управляемого доступа для закупок лекарств

Министерство здравоохранения намерено внедрить в Украине договоры управляемого доступа - механизм закупки за бюджетные средства инновационных лексредств в условиях отсутствия в стране генерических препаратов.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

"Для того, чтобы мы могли это (договоры управляемого доступа) ввести, нужны будут изменения в законодательство и в нормативные документы. Это тот механизм, который широко используется в Европе, и он особенно важен для пациентов с тяжелыми заболеваниями, лечение которых дорогостоящее. И именно поэтому механизм договоров управляемого доступа мы хотим вводить в Украине", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что вопрос будет достаточно дискуссионным, потому Минздрав намерен выставить его на широкое обсуждение.

"И будем настаивать, что нам это необходимо", - отметил Степанов.

