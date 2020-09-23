Минздрав хочет внедрить механизм договоров управляемого доступа для закупок лекарств

Министерство здравоохранения намерено внедрить в Украине договоры управляемого доступа - механизм закупки за бюджетные средства инновационных лексредств в условиях отсутствия в стране генерических препаратов.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Для того, чтобы мы могли это (договоры управляемого доступа) ввести, нужны будут изменения в законодательство и в нормативные документы. Это тот механизм, который широко используется в Европе, и он особенно важен для пациентов с тяжелыми заболеваниями, лечение которых дорогостоящее. И именно поэтому механизм договоров управляемого доступа мы хотим вводить в Украине", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подчеркнул, что вопрос будет достаточно дискуссионным, потому Минздрав намерен выставить его на широкое обсуждение.

"И будем настаивать, что нам это необходимо", - отметил Степанов.