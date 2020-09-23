Падение промышленного производства ускорилось в августе до 5,3%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года снизилось на 5,3%, тогда как в июле падение составило 4,2%, июне – 5,6%, мае – 12,2%, апреле – 16,2%, марте – 7,7%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С коррекцией на эффект календарных дней сокращение промпроизводства в августе 2020 года составило 4,2%, что лучше показателей предыдущих месяцев: 4,4% – в июле, 7,1% – в июне и 11,7% – в мае.

Госстат указывает, что к июлю этого года промышленное производство в августе сократилось на 3,5%, однако с учетом сезонной корректировки – на 0,1%.

В перерабатывающей промышленности в августе 2020 года к августу 2019 года падение ускорилось – до 7,7% с 6,6% в июле, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров оно замедлилось до 0,1% с 0,7%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксировано падение на 4,6% против роста на 0,7% в июле.

В целом за восемь месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 4,8%, в перерабатывающей промышленности – на 9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 5,3%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.