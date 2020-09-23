Коболев пояснил убыток "Нафтогаза" в 11,5 миллиарда

Чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" по итогам работы в январе-июне 2020 года в размере 11,54 млрд грн связан с падением мировых цен и снижением спроса на энергоресурсы, а также с потерей доходов от транзита газа.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил на своей странице в сети Facebook.

"Цены на газ в Европе (NCG) с начала года упали на 58% до рекордно исторических минимумов. Было бы наивно думать, что такая же участь обойдет "Нафтогаз". Снижение спроса и цен на энергоресурсы повлияло на все сегменты нашей деятельности. Мы зафиксировали убыток в отчетности за первое полугодие", – написал Коболев.

Глава НАК добавил, что ухудшение финансовых показателей "Нафтогаза" произошло на фоне завершения анбандлинга и передачи функции транспортировки газа и, соответственно, доходов от этого вида деятельности, к независимому оператору ГТС.

"19,3 млрд грн за 6 месяцев 2020 получил оператор газотранспортной системы Украины за услуги транзита газа в страны ЕС и Молдовы. Сейчас этот показатель отсутствует в нашем отчете, ведь отделение ГТС было сознательным шагом, без которого продолжение транзита по европейским правилам было бы невозможным", – напомнил Коболев.

Он отметил, что компании готова к ухудшению показателей.

"Мы этого ожидали и готовились к кризисной ситуации. "Нафтогаз" имеет взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода. Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%. Это было важной и своевременной реакцией на падение привлекательности инвестиционных проектов в отрасли", – добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, согласно данным отчетности, консолидированный чистый убыток Группы "Нафтогаз" за первое полугодие 2020 года составил 11,5 млрд грн, тогда как за 6 месяцев 2019 года группа "Нафтогаз" получила чистую прибыль в размере 24,7 млрд грн.