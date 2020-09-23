Государственные банки спишут кредиты еще на 25 миллиардов, – глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает списания госбанками неработающих кредитов (NPL) в сентябре на 25 млрд грн.

Об этом глава правления Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Шевченко напомнил, что в апреле Национальный банк предоставил банкам критерии для списания проблемных кредитов, что позволило госбанкам списать в июне 22 млрд грн "плохих долгов". В сентябре ожидается дополнительно списание таких кредитов на 25 млрд грн.

Глава НБУ отметил, что в июне Совет по финансовой стабильности утвердил трехлетние планы по снижению NPL в госбанках. Согласно этим планам банки за три года уменьшат размер NPL с 416 млрд грн (объем NPL состоянию на июнь) на 305 млрд грн или 73% от всего объема.

Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" в первом полугодии 2020 года списал неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.