Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из оборота монет

Национальный банк Украины (НБУ) выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривня общим весом 40,19 тонн.

Согласно данным в системе Prozorro, проведение аукциона запланировано на 9 октября, передает БизнесЦензор.

Начальная цена продажи лота: 135,47 тыс. грн с НДС.

Как сообщалось, Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек, начиная со 2 октября они перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Напомним, Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.