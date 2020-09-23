БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из оборота монет

Национальный банк Украины (НБУ) выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривня общим весом 40,19 тонн.

Согласно данным в системе Prozorro, проведение аукциона запланировано на 9 октября, передает БизнесЦензор.

Начальная цена продажи лота: 135,47 тыс. грн с НДС.

Как сообщалось, Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек, начиная со 2 октября они перестают быть платежным средством во время осуществления наличных расчетов.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Напомним, Монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

аукціон (1359) монети (187) НБУ (9514) Prozorro (1806)
Если выгодно для государства продавайте но можно и переплавить для других целей.
23.09.2020 20:46 Відповісти

