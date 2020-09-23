Нацбанк ожидает принятия закона "О платежных услугах" в 2021 году

Национальный банк Украины дорабатывает текст законопроекта "О платежных услугах" и ожидает его принятия в следующем году.

Об этом представители правления Нацбанка сообщили во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Сейчас НБУ дорабатывает текст законопроекта. После завершения будем готовы предоставить его профильному комитету Верховной Рады. Ожидаем его принятия в следующем году", – говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что принятие соответствующего закона будет стимулировать безналичные расчеты, а также обусловит внедрение новых бизнес-моделей на платежном рынке, получение дополнительного транзитного дохода и использование открытых данных на рынке.

"Важно, что мы введем Open Banking. Это сформирует единые прозрачные правила для банковских и небанковских игроков. Концепция Open Banking предусматривает открытие банками своих API, для того чтобы участники рынка могли к ним подключаться и предоставлять платежные услуги", – подчеркнуло правление.

НБУ вынес на обсуждение предложения к проекту закона "О платежных услугах" в январе 2020 года. Документ призван повысить конкурентоспособность рынка платежей, сделать его универсальным и гибким, вследствие чего появятся новые платежные продукты и сервисы, и снизится стоимость услуг для клиента.

Нацбанк раньше указывал, что действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, который был принят еще в 2001 году, не отвечает требованиям сегодняшнего дня.