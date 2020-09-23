Крупнейший меткомбинат Венгрии пытается отсудить у компании Таруты 1 миллиард

Крупнейший в Венгрии производитель стали ЗАО "Дунайский металлургический комбинат ИСД Дунаферр" (ISD Dunaferr), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), взыскивает с ООО "Регенза" 10,7 млрд японских иен и 18,21 млн евро (около 1 млрд грн по текущему курсу НБУ) с процентами.

Об этом свидетельствует определение Киевского апелляционного суда от 18 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, ISD Dunaferr просит суд предоставить разрешения на выполнение окончательного арбитражного решения Постоянного Арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Венгрии от 19 марта 2020 года в арбитражном деле между истцом – "ИСД Дунаферр" и ответчиком – ООО "Регенза" по указанной сумме. Подробности арбитражного дела не уточняются.

Судья судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Киевского апелляционного суда (КАС) признала подсудность данного дела КАС и вынесла определение открыть производство по заявлению истца.

При этом суд направил ООО "Регенза" копию заявления "ИСД Дунаферр", предоставив ответчику месячный срок для представления возражений по данному ходатайству.

По данным Минюста, исполнительное производство открыто 22 сентября 2020 года.

Корпорация "ИСД" основана в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия).

ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием.

ООО "Регенза" зарегистрировано в марте 2008 года в Каменском Днепропетровской области. Основной вид деятельности – строительство сооружений. Директор – Алексей Пятков. Основной владелец ООО с 99,99% доли в уставном капитале – компания Powerbridge Limited (Кипр), собственниками которой являются Олег Мкртчан и Сергей Тарута.

В августе 2019 года Московский городской суд приговорил гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана к девяти годам колонии общего режима, он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей у российского ВЭБа.