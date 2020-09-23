БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин создал регулятора рынков азартных игр и лотерей

Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, 23 сентября, принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Постановлением решено создать указанную Комиссию и утвердить Положение о новом органе.

В частности, Комиссия будет размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. Количество работников нового органа составит 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).

"Главная задача Комиссии – выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере", – отметил Немчинов.

Министр напомнил, что создание нового органа предусмотрено законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.

Автор: 

Кабмін (7907) казино (148) лотерея (63) азартні ігри (204)
Скоро обездолені будуть мати куди спрямовувати гнів. Казино так прикольно горять, а тільця службовців казино так прикольно смикаються коли їх дубасиш від душі...
23.09.2020 20:48 Відповісти
230 дармоїдів будуть просирати всі надходження в грального бізнесу
24.09.2020 07:32 Відповісти
А на игровой бизнес посадят Лысого или Степу из 95 квартала.
24.09.2020 08:40 Відповісти
Кабмин создал регулятора рынков азартных игр и лотерей - Цензор.НЕТ 8687

ДЕЖАВЮ!! Где то такое уже было!!! Просто шакалы!!!!
24.09.2020 09:38 Відповісти
переходите на иностранные онлайн казино, пока не станет ясной ситуация с налогооблажением выигрышей с игроков, то играть в лицензионных казино и букмекерских конторах просто нет смысла. Предположим ты ******* 100 тыс. гривен, а на следущий день отыграл 30 тыс. Ты в минусе 70 тыс. гривен, но государству *****, они требуют заплатить налог с 30 тыс. которые ты отыграл, проигрыши никто не учитывает. Какой смысл играть в лицензии, скажите мне???
24.09.2020 12:17 Відповісти
Читаем здесь:
"Кабмин создал регулятора рынков азартных игр и лотерей",

а на соседней ветке:
"Падение промышленного производства ускорилось в августе до 5,3%"
Это все, что нужно знать о приоритетах работы ЗЕ-кабмина
24.09.2020 14:48 Відповісти

