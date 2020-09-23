"Кабмин создал регулятора рынков азартных игр и лотерей",

Кабинет министров на внеочередном заседании в среду, 23 сентября, принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей".

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Facebook.

Постановлением решено создать указанную Комиссию и утвердить Положение о новом органе.

В частности, Комиссия будет размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки, 26. Количество работников нового органа составит 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).

"Главная задача Комиссии – выполнение функции органа лицензирования хозяйственной деятельности в лотерейной сфере", – отметил Немчинов.

Министр напомнил, что создание нового органа предусмотрено законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.