Нацкомиссия обнародует данные о покрытии каждого населенного пункта интернетом

Кабинет министров на заседании 23 сентября принял постановление, согласно которому Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, должна обнародовать в формате открытых данных информацию об интернет-покрытии и проникновении в разрезе каждого населенного пункта.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, сейчас в Украине нет ни одного официального источника информации о деятельности операторов и провайдеров в конкретном населенном пункте, количества абонентов и тому подобное. В то же время эта информация нужна всем группам стейкхолдеров:

гражданам: если в определенной локации необходимо определить провайдера, который сможет удовлетворить потребности пользователя (например, если необходимо потреблять большое количество контента, то нужно выбирать провайдера, который предоставляет услуги с использованием технологии FTTx или xPON);

провайдерам или операторам: для определения локаций, где развертывание сетей является экономически обоснованным;

государству: для планирования бюджетного финансирования покрытия скоростным интернетом в населенных пунктах, где его нет.

В Минцифры отмечают, что доступ к официальным данным о покрытии и проникновения интернета минимизирует риски злоупотреблений при использовании государственных и местных средств. Ведь известны случаи двойного финансирования подключения к интернету публичным счет заведений государственной и/или коммунальной форм собственности.